Hanu’ Berarilor ajunge la Cluj: City Grill Group investește 500.000 de euro într-un palat de la 1800 din Piața Muzeului

City Grill Group, cel mai mare lanț de restaurante cu capital românesc, deschide Hanu’ Berarilor la Cluj, în Piața Muzeului nr. 4, în clădirea cunoscută drept Palatul Mikes, ridicată în jurul anului 1800. Investiția se ridică la 500.000 de euro, iar restaurantul va avea 390 de locuri: 240 în interior și pe terasa din curtea interioară, 50 în cramă și 100 pe terasa din Piața Muzeului. Este a patra locație Hanu’ Berarilor și prima deschisă în afara Capitalei sub acest brand.

„Primul Hanu’ Berarilor din afara Bucureștiului nu putea fi deschis decât într-un loc spectaculos, iar Palatul Mikes din centrul Cluj-Napoca este exact un astfel de loc. Ne dorim să ducem la Cluj experiența extraordinară a unei mese la Hanu’ Berarilor, brand care reflectă foarte bine filozofia noastră de ospitalitate, în care frumusețea și vibe-ul locației, servirea și gustul sunt condimentate de atmosferă”, spune Daniel Mischie, Președinte Executiv City Grill Group.

Deschiderea vine într-un an în care grupul a alocat un buget de investiții de 6,5 milioane de euro și țintește o cifră de afaceri consolidată de 100 de milioane de euro, după un 2025 încheiat cu 90 de milioane. Grupul a început în 2024 extinderea geografică și vizează clădiri de patrimoniu cu identitate puternică. Astfel, după Cazinoul din Constanța, Palatul Mikes din Cluj-Napoca este următorul proiect finalizat din această direcție.

„Modelul Hanu’ Berarilor a funcționat de la început pe clădiri de patrimoniu: Casa Oprea Soare (2009), Casa Elena Lupescu (2011) și Uranus (2019), toate monumente istorice din București. Este o strategie cu un cost de intrare mai mare. Investiția într-un restaurant amenajat într-un monument istoric poate ajunge la dublul celei dintr-o clădire obișnuită, dar cu un randament pe termen lung dat de unicitatea locației și de statutul de destinație turistică”, explică Daniel Mischie.

Hanu’ Berarilor Cluj funcționează în Palatul Mikes, pe latura nordică a Pieței Muzeului, în nucleul Cetății Vechi, unde a funcționat anterior restaurantul Epoca Bella. Clădirea a fost ridicată în jurul anului 1800, într-o perioadă de construcție intensă a reședințelor nobiliare urbane la Cluj, și este atribuită arhitectului Joseph Leder, autorul palatului Teleki și al Colegiului Reformat. Are plan în formă de U, un pasaj boltit care leagă piața de strada Octavian Petrovici și o curte interioară cu galerii baroce pe două niveluri, o soluție care în Cluj apare doar la câteva clădiri de prim rang.

Cele trei zone ale restaurantului urmăresc structura clădirii: parterul aripii principale și curtea interioară acoperă cea mai mare parte din capacitate, crama funcționează în subsolul boltit, iar terasa din piață deschide locația spre spațiul public.

Prezență consolidată a grupului în Cluj

City Grill Group operează în Cluj-Napoca din octombrie 2024, când a preluat pachetul majoritar al Marty Restaurants, cu șase restaurante și o capacitate de 1.321 de locuri, la care se adaugă centre de delivery și o franciză în Oradea. Odată cu Hanu’ Berarilor, City Grill Group ajunge la peste 1.700 de locuri în oraș.

„Investiția de 500.000 de euro vine după doi ani în care am operat deja în Cluj, prin Marty. Cunoaștem obiceiurile de consum, structura zilei, preparatele care funcționează și pe cele care nu. Asta ne-a permis să construim de la început un meniu potrivit pentru publicul de aici și să reducem riscul asociat unei deschideri într-o piață nouă”, completează Daniel Mischie.

În această toamnă, tot în Cluj, și restaurantul Chios intră în portofoliul City Grill. Acesta va funcționa momentan sub același brand.

Bon mediu evaluat la nivelul Capitalei

Bonul mediu în locațiile Hanu’ Berarilor din București este de 280 de lei, iar grupul estimează un nivel similar la Cluj. Estimarea se bazează pe trei elemente: salarii și putere de cumpărare comparabile cu cele din Capitală, un flux turistic constant și un calendar de evenimente care menține orașul plin pe tot parcursul anului.

Locația va fi integrată în Out4Food, aplicația de loializare a grupului, care are 380.000 de utilizatori activi și generează 28% din cifra de afaceri, cu un bon mediu cu 20% mai mare decât în cazul clienților care nu o folosesc.

Hanu’ Berarilor Cluj funcționează cu meniul locațiilor din București, construit în jurul bucătăriei de berărie și al preparatelor care definesc brandul: ciolan la cuptor cu varză călită, rață pe varză, coaste de porc, carne la garniță, sarmale sau papanași. La preparatele-vedetă consacrate se adaugă un capitol dedicat publicului clujean, cu 6–8 preparate locale.

„Evenimentele au devenit în ultimii ani una dintre direcțiile importante ale grupului. Hanu’ Berarilor Cluj pornește cu această experiență. Curtea interioară cu galerii, crama boltită și terasa din Piața Muzeului se potrivesc la fel de bine unei mese corporate și unei aniversări sau petreceri de familie pe care oamenii vor să o țină minte. Echipa din Cluj lucrează după aceleași standarde pe care le aplicăm în restaurantele din București, de la meniu la servire. Pentru clujeni, așteptarea s-a încheiat: Hanu’ Berarilor este acum și aici, pentru o seară obișnuită sau pentru una de sărbătoare”, precizează Daniel Mischie.

Despre City Grill Group

Fondat în 2004, City Grill Group este cel mai mare lanț de restaurante cu capital românesc, cu o cifră de afaceri consolidată de 90 de milioane de euro în 2025 și o țintă de 100 de milioane de euro pentru 2026. Grupul operează sub brandurile Caru cu Bere, Hanu lui Manuc, Hanu’ Berarilor, Peșcaruș, Buongiorno.Italian, City Grill, City Grill Family, Marty Restaurants, Aubergine și hotelul La Boheme. Platforma de loializare Out4Food numără peste 380.000 de utilizatori activi și generează 28% din veniturile grupului.