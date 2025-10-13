InfluenceMe 2025: De la acoperire la relevanță. Cum se transformă influența într-o piață saturate

Influența s-a maturizat: public fidel, dar selectiv

Potrivit studiului, procentul românilor care urmăresc influenceri s-a menținut constant față de 2024, semn că piața a atins o etapă de saturație controlată. Publicul continuă să fie interesat, dar devine mai exigent în alegerea creatorilor și a conținutului pe care îl consumă.

„Influența nu mai ține doar de vizibilitate, ci de relevanță. Într-o piață saturată, publicul caută conținut care îi aduce valoare și conexiuni reale. InfluenceMe 2025 arată că viitorul influencer marketing-ului este despre co-creație, consistență și încredere”, a declarat Mirela Mirică, Media Research Specialist at Starcom Romania.

Citeşte comunicatul integral la adresa: https://comunicate.mediafax.biz/Pages/Public/Comunicate.aspx?comunicatId=21359