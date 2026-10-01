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Infrastructură S5. Încep lucrările pentru amenajarea Parcului Șinei (P)

Primăria Sectorului 5 anunță începerea lucrărilor pentru amenajarea Parcului Șinei, un proiect de amploare destinat locuitorilor din zonă.
Infrastructură S5. Încep lucrările pentru amenajarea Parcului Șinei (P)
Raluca Anna Veleanu
01 oct. 2026, 16:09, Comunicate
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„Începem un proiect important pentru Sectorul 5! După perioada necesară pregătirii proiectului, lucrările pentru amenajarea Parcului Șinei au început oficial.

Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a fost prezent pe teren pentru a marca startul lucrărilor. Utilajele au fost aduse pe amplasament, iar intervențiile sunt în desfășurare.Amenajarea parcului reprezintă un proiect de amploare pentru comunitatea din zonă. Spațiul va fi transformat complet și va avea multiple destinații, oferind locuitorilor oportunități pentru relaxare, recreere și activități în aer liber.

Un proiect de asemenea dimensiune presupune un volum important de lucrări. Vom monitoriza permanent desfășurarea lucrărilor și progresul acestora. De astăzi, terenul se transformă, iar Parcul Șinei începe să devină realitate pentru comunitatea Sectorului 5!”, a transmis Primăria Sectorului 5.

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