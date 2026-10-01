Kingston își păstrează poziția de lider mondial pe piața modulelor DRAM

Kingston Technology Europe Co LLP, afiliată Kingston Technology Company, Inc., lider mondial în produse de memorie și soluții tehnologice, anunță că ocupă din nou primul loc în clasamentul mondial al furnizorilor independenți de module DRAM. Potrivit celui mai recent raport al companiei de analiză TrendForce, realizat pe baza veniturilor, Kingston își menține poziția de lider cu o cotă de piață estimată la 62%.

Potrivit TrendForce, piața globală a modulelor DRAM a generat venituri de aproximativ 21,2 miliarde de dolari în 2025, în creștere cu 59% față de anul precedent. Ritmul de creștere s-a accelerat semnificativ comparativ cu avansul de 7% înregistrat în 2024, susținut de scumpirea memoriilor DRAM și de majorarea volumului livrărilor în a doua jumătate a anului. Veniturile Kingston au crescut cu 48% în 2025, consolidând poziția companiei pe o piață în care primii cinci furnizori au cumulat 77% din veniturile totale. Kingston a reprezentat, singură, aproape două treimi din piață.

Piața DRAM a trecut prin schimbări importante în 2025. La începutul anului, producătorii de module și-au mărit stocurile de DDR4, pe fondul incertitudinilor legate de taxele vamale și al planurilor furnizorilor de cipuri DRAM de a retrage treptat produsele DDR4. Ulterior, cererea tot mai mare a furnizorilor de servicii cloud pentru aplicații bazate pe agenți AI a dus la o creștere semnificativă a consumului de DRAM pentru servere. Această evoluție a redus cantitățile disponibile pentru PC-uri și electronice de consum, contribuind la scumpirea memoriilor și la creșterea veniturilor pieței de module.

Volumul mare de achiziții al Kingston, cel mai ridicat din industrie, i-a permis companiei să își gestioneze strategic stocurile pe parcursul anului 2025. Astfel, când prețurile DRAM au crescut în a doua jumătate a anului, Kingston a putut răspunde prompt cererii partenerilor de distribuție, susținând rezultatele anuale solide. TrendForce arată că producătorii de module DRAM s-au concentrat tot mai mult pe segmentul industrial și pe serverele pentru companii, accelerând totodată tranziția către DDR5. Kingston continuă să își extindă portofoliul de memorii pentru consumatori, companii, industrie și centre de date, ajutând clienții să țină pasul cu noile cerințe tehnologice și aplicații de calcul.

„Menținerea poziției de lider pe o piață a memoriilor dinamică și în continuă schimbare reflectă strategia pe termen lung a Kingston, relațiile solide cu furnizorii și angajamentul față de clienții din întreaga lume”, a declarat Iwona Zalewska, DRAM Business Manager, Kingston, EMEA. „Capacitatea de a anticipa schimbările pieței, de a gestiona eficient stocurile și de a oferi soluții de memorie fiabile ne-a permis să fim alături de partenerii și clienții noștri pe tot parcursul anului.”

Pentru mai multe informații, vizitați kingston.com.

Despre Kingston Technology Europe Co LLP

Kingston Technology Europe Co LLP și Kingston Technology Company, Inc. fac parte din același grup de companii („Kingston”). Kingston este cel mai mare producător independent de produse de memorie din lume. De la big data la dispozitive IoT, laptopuri, PC-uri și dispozitive purtabile, Kingston Technology oferă produse, servicii și asistență la cele mai înalte standarde. Compania se bucură de încrederea unor producători de PC-uri și furnizori globali de servicii cloud de referință și pune preț pe parteneriatele de lungă durată, care îi susțin dezvoltarea și inovația. Calitatea și grija față de clienți stau la baza fiecărei soluții. Prin dialog constant cu clienții și partenerii, Kingston dezvoltă soluții cu valoare pe termen lung. Pentru mai multe informații despre Kingston Technology și viziunea „Built on Commitment”, vizitați Kingston.com.

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