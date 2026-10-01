Hisense extinde experiența Smart TV în România: VIDAA aduce Orange TV Go și Spotify într-un ecosistem cu peste 600 de aplicații

De la aplicații de streaming la televiziune live și muzică, platforma VIDAA transformă televizorul într-un hub complet de divertisment pentru acasă. Potrivit datelor Omdia, VIDAA a înregistrat cea mai mare creștere a numărului de unități livrate dintre platformele Smart TV globale în perioada 2023–2025.

Hisense extinde experiența de divertisment disponibilă pe televizoarele sale Smart TV din România prin ecosistemul VIDAA, care oferă acces la peste 600 de aplicații integrate nativ, servicii internaționale de streaming și televiziune live. Oferta locală se completează acum cu Orange TV Go și Spotify, două noi integrări care aduc pe același ecran conținut TV local, sport, filme, seriale, muzică și podcasturi.

Creat ca un sistem de operare Smart TV rapid și intuitiv, VIDAA pune accent pe accesul simplu la conținut și pe o experiență adaptată modului în care oamenii folosesc astăzi televizorul. Platforma include servicii precum Netflix, HBO Max, Prime Video, SkyShowtime și Disney+, alături de sute de alte aplicații și opțiuni de televiziune live. Ecosistemul său deschis susține atât furnizorii internaționali de conținut, cât și serviciile relevante la nivel local, astfel încât utilizatorii să își găsească mai ușor divertismentul preferat într-o singură interfață.

Orange TV Go, direct pe televizoarele Hisense

Pentru utilizatorii din România, una dintre cele mai importante noutăți este disponibilitatea Orange TV Go pe televizoarele Smart TV Hisense compatibile. Aplicația oferă acces direct de pe televizor la canale live, transmisiuni sportive, filme și alte formate de entertainment disponibile prin serviciul Orange.

Integrarea completează strategia Hisense și VIDAA de a dezvolta un ecosistem care combină serviciile globale cu platformele relevante pentru fiecare piață. Pentru utilizator, experiența devine mai simplă: mai mult conținut poate fi accesat direct de pe televizor, fără schimbarea dispozitivului sau a mediului de vizionare.

Spotify aduce muzica și podcasturile pe cel mai mare ecran din casă

O altă noutate importantă pentru ecosistemul VIDAA este integrarea Spotify. Aplicația oferă acces la catalogul Spotify, care cuprinde peste 100 de milioane de piese, alături de milioane de podcasturi, playlisturi, videoclipuri și albume. Spotify poate fi accesat direct din magazinul de aplicații VIDAA și de pe ecranul principal al televizoarelor compatibile.

Integrarea marchează și o schimbare mai amplă a rolului televizorului în locuință. Smart TV-ul nu mai este destinat exclusiv filmelor, serialelor sau programelor TV, ci devine un punct central pentru mai multe forme de entertainment digital, inclusiv muzică și podcasturi.

Un sistem de operare creat împreună cu hardware-ul televizorului

VIDAA a fost dezvoltat pentru a conecta cât mai bine experiența software cu tehnologiile disponibile pe televizor. Platforma susține funcții și capabilități avansate precum Dolby Vision, Dolby Atmos, control vocal și Hotel Mode, în funcție de model și configurația hardware.

Pe televizoarele Hisense, controlul vocal permite accesul mai rapid la funcții și conținut, iar VIDAA completează tehnologiile de imagine și sunet integrate în gamele companiei. Modelele Hisense folosesc platforma pentru acces rapid la servicii globale și locale și pentru o experiență personalizată de utilizare.

De la o interfață Smart TV la un ecosistem global de entertainment

VIDAA a pornit de la o idee simplă: experiența Smart TV trebuie să fie rapidă, clară și ușor de folosit. De-a lungul timpului, platforma s-a extins într-un ecosistem global care integrează streaming, televiziune live și servicii digitale într-o singură experiență.În 2026, Hisense a anunțat și evoluția platformei către V homeOS, ca parte a unei abordări mai ample care conectează conținutul, serviciile AI și dispozitivele din locuință.

Expansiunea ecosistemului se reflectă și în evoluția sa la nivel internațional. Conform datelor Omdia, VIDAA a înregistrat cea mai mare creștere a numărului de unități livrate dintre platformele Smart TV globale în perioada 2023–2025. Evoluția indică extinderea prezenței internaționale a platformei și adopția sa pe un număr tot mai mare de televizoare și piețe.

Prin extinderea portofoliului de aplicații și prin integrarea unor servicii relevante pentru utilizatorii locali, precum Orange TV Go, alături de platforme globale precum Spotify, Netflix, HBO Max, Prime Video, SkyShowtime și Disney+, Hisense continuă să dezvolte televizorul ca punct central al divertismentului de acasă.

Despre VIDAA

VIDAA este un sistem de operare Smart TV de înaltă performanță, dezvoltat pentru viteză, simplitate și acces facil la conținut. Platforma deservește milioane de televizoare la nivel global și integrează servicii majore de streaming, conținut live, canale gratuite și biblioteci video la cerere într-o singură interfață.