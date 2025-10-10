InterLAN-IX găzduiește la București o nouă instanță a serverului de rădăcină DNS M-Root

Noua instanță M-Root, operată de WIDE Project în colaborare cu Japan Registry Services (JPRS), este a doua instanță M-Root din Europa, fapt ce subliniază rolul strategic al României în arhitectura Internetului global. Aceasta face parte din infrastructura distribuită mondial prin tehnologia anycast, contribuind la reducerea latenței și la creșterea rezilienței rețelelor de internet din România și Europa de Sud-Est.

Prin implementarea acestei instanțe, InterLAN-IX consolidează poziția României ca hub regional al infrastructurii internetului, oferind utilizatorilor și operatorilor de rețele răspunsuri DNS mai rapide, redundanță crescută și o mai bună securitate a serviciilor critice.

