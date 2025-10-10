Turcia atinge un record istoric în turismul de croazieră: Peste 1,5 milioane de pasageri în doar 8 luni

Creștere spectaculoasă față de anii precedenți

În primele 8 luni ale anului, numărul navelor de croazieră care au acostat în porturile turcești a crescut cu 17%, ajungând la 878 de escale, față de 753 în 2024.

Numărul pasagerilor a crescut cu 56% comparativ cu 2023 și cu 18% față de 2024.

Doar în luna august au fost înregistrați 357.646 de pasageri – cel mai mare număr lunar din istorie.

Beneficiind de o coastă spectaculoasă de peste 8.000 de kilometri, la confluența dintre Asia și Europa, Turcia se impune tot mai puternic pe harta mondială a croazierelor. Datele Ministerului Culturii și Turismului arată că, în primele opt luni ale anului, țara a atins un vârf istoric, atrăgând turiști din întreaga lume în porturile sale din Marea Mediterană, Marea Egee și Marea Neagră.

Tot mai multe croaziere pornesc din Turcia

Pe lângă creșterea numărului de pasageri, și numărul curselor maritime a înregistrat un avans important. Tot mai multe companii aleg să folosească porturi din Turcia drept punct de plecare (home port), ceea ce înseamnă că turiștii internaționali își petrec mai mult timp în țară, contribuind astfel direct la economia locală.

Turcia este pe cale să depășească ținta de 600.000 de pasageri pentru întregul sezon, ceea ce ar însemna o creștere de 130% față de anul precedent. Expansiunea turismului de croazieră este susținută de investiții în infrastructura portuară, noi rute maritime și parteneriate strategice care atrag tot mai multe linii de croazieră.

Noile rute aduc vitalitate economică și culturală

Turismul de croazieră contribuie nu doar la veniturile totale din turism, ci și la dinamizarea economică și culturală a orașelor-port din întreaga țară. Pe lângă destinațiile consacrate precum Kușadası și Istanbul, itinerariile includ tot mai frecvent orașe precum Çanakkale, Sinop, Trabzon, Samsun și Marmaris, stimulând dezvoltarea locală.

Istanbul își consolidează statutul de hub global prin Galataport, un terminal ultramodern care a redefinit faleza orașului.

Kușadası impresionează prin apropierea de orașul antic Efes, de satul pitoresc Șirince (recunoscut drept unul dintre cele mai frumoase sate turistice din lume) și de Izmir, unde zona Urla este apreciată internațional pentru gastronomia sa și distinsă cu stele Michelin. Çanakkale atrage vizitatori cu siturile istorice precum Peninsula Gallipoli, scena faimoasei campanii din Primul Război Mondial, inclusă în Lista Tentativă UNESCO, dar și cu ruinele legendare ale Troiei și Muzeul Troiei, premiat internațional.

Sinop, situat la întâlnirea dintre verdele pădurilor și albastrul Mării Negre, cucerește prin frumusețea naturală. Trabzon este renumit pentru peisajele montane și faimoasa Mănăstire Sümela, săpată în stâncă.

Samsun, un port istoric la Marea Neagră, atrage prin bogăția culturală ce datează din epoca neolitică până în perioada Războiului de Independență. Marmaris oferă golfuri idilice, o viață de port vibrantă și o infrastructură turistică dezvoltată, asigurând pasagerilor un echilibru perfect între natură și confort modern. Aceste porturi diverse îmbogățesc experiențele turiștilor care ajung în Turcia prin croaziere și asigură distribuirea beneficiilor economice în întreaga țară.

Viitor promițător pentru croazierele din Turcia

Privind spre viitor, Turcia își continuă investițiile în infrastructura portuară, mizând pe patrimoniul său cultural unic și pe frumusețile naturale pentru a-și consolida poziția de lider în turismul global de croazieră.