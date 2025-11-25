Prima pagină » Comunicate » Onshindo Osaka intră pe piața din România și consolidează trendul J-Beauty în segmentul skincare premium

Onshindo Osaka intră pe piața din România și consolidează trendul J-Beauty în segmentul skincare premium

Brandul japonez de skincare premium Onshindo Osaka intră oficial pe piața din România prin distribuitorul exclusiv Pharma Brands, marcând un nou pas în strategia de extindere europeană. După lansarea cu succes din Spania, compania mizează pe interesul tot mai mare al consumatorilor români pentru produse premium, cu eficacitate demonstrată clinic și origini autentice.
Onshindo Osaka intră pe piața din România și consolidează trendul J-Beauty în segmentul skincare premium
Mediafax
25 nov. 2025, 18:53, Comunicate

J-Beauty, alternativa japoneză la rutinele complexe  K-Beauty

Intrarea Onshindo Osaka pe piața locală are loc într-un context în care segmentul J-Beauty, filosofia japoneză de îngrijire minimalistă captează tot mai mult atenția la nivel global, fiind perceput ca o alternativă mai echilibrată la rutinele elaborate popularizate de K-Beauty.

Skincare-ul japonez pune accent pe simplitate, formule concentrate și rezultate măsurabile, combinând ingrediente multifuncționale cu cercetare biotehnologică.

În această zonă, Onshindo Osaka se poziționează ca un brand premium autentic, care îmbină tradiția japoneză cu inovația științifică.

Citeşte comunicatul integral AICI