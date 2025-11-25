Onshindo Osaka intră pe piața din România și consolidează trendul J-Beauty în segmentul skincare premium

J-Beauty, alternativa japoneză la rutinele complexe K-Beauty

Intrarea Onshindo Osaka pe piața locală are loc într-un context în care segmentul J-Beauty, filosofia japoneză de îngrijire minimalistă captează tot mai mult atenția la nivel global, fiind perceput ca o alternativă mai echilibrată la rutinele elaborate popularizate de K-Beauty.

Skincare-ul japonez pune accent pe simplitate, formule concentrate și rezultate măsurabile, combinând ingrediente multifuncționale cu cercetare biotehnologică.

În această zonă, Onshindo Osaka se poziționează ca un brand premium autentic, care îmbină tradiția japoneză cu inovația științifică.

