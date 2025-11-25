Melinda Group: 30 de ani de tradiție și o identitate vizuală adaptată pentru prezent și viitor

Povestea Melinda începe simplu, cu o întrebare aparent banală: se poate construi ceva durabil dintr-o idee?

Răspunsul a fost afirmativ. În urmă cu 30 de ani, într-o perioadă în care conceptele de strategie, brand, identitate vizuală sau storytelling erau foarte puțin cunoscute, câțiva oameni cu aceleași valori și cu pasiune pentru ceea ce fac au pornit la drum dintr-un garaj familial. Singurele lor lumânări călăuzitoare au fost onestitatea, respectul pentru oameni și dedicarea totală față de calitate.

Anii au adus provocări multiple, eșecuri dar și succese, însă principiile fundamentale au rămas neschimbate: încrederea se câștigă prin fapte, nu prin vorbe. Dezvoltarea companiei a fost naturală, bazată pe răbdare, perseverență și valori autentice. Fiecare decizie a fost ghidată de dorința de a construi relații de parteneriat solide cu angajații, furnizorii și clienții, iar fiecare succes, oricât de mic, a fost sărbătorit împreună cu cei care au contribuit la această călătorie.

