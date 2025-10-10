North Bucharest Investments devine partener strategic al Academiei de Fotbal Adrian Mutu

În cadrul acestui parteneriat, cele două companii lansează Cupa North Bucharest Investments, competiție dedicată tinerilor fotbaliști, care va avea loc în weekendul 29–30 octombrie, la Complexul Sportiv Tei. Evenimentul reunește echipe de juniori din întreaga regiune, oferindu-le oportunitatea de a concura, de a se dezvolta și de a învăța valori esențiale precum disciplina, respectul și spiritul de echipă.

Vlad Musteață, fondatorul North Bucharest Investments și fost sportiv de performanță, a declarat:

„Cred cu tărie că sportul construiește caractere și oferă copiilor o direcție sănătoasă, bazată pe perseverență și echilibru. Prin acest parteneriat, ne dorim să contribuim concret la dezvoltarea unei generații care crește în mișcare, cu respect pentru sănătate și pentru sine.”

