Join UP! lansează zboruri directe către Vietnam: insula Phu Quoc, noua destinație exotică a sezonului de iarnă

Tur-operatorul Join UP! România lansează pachetele de vacanță către această bijuterie a Golfului Thailandei, din dorința de a diversifica portofoliul de vacanțe la care au acces românii în sezonul rece.

Cu peste 20 de plaje cu nisip alb fin și apă turcoaz, supranumită „Insula de perle a Vietnamului”, datorită frumuseții naturale și a recoltării tradiționale de perle – Phu Quoc este o destinație vibrantă ce oferă o combinație de peisaje paradisiace, resorturi moderne, servicii premium, sate tradiționale și o cultură fascinantă.

„Lansăm această destinație pentru turiștii care își doresc o experiență memorabilă, ce îmbină relaxarea pe plaje exotice cu aventura și cultura autentică. Prin lansarea Phu Quoc, aducem o destinație care aduce la un loc exotismul autentic cu siguranța și confortul unui resort modern, făcând-o accesibilă printr-un zbor charter direct. Phu Quoc nu e doar o destinație, ci o stare – de libertate, de liniște și de descoperire”, spune Iulian Beiu, Managing Director Join UP! România.

Join UP! România va opera zboruri charter directe București (OTP) – Phu Quoc (PQC) în perioada 01.11.2025 – 18.03.2026, prin partenerul strategic SkyUp. Sejururile au o durată de 10, 11, 21 sau 22 de nopți, ideală pentru destinațiile îndepărtate. Zborul va include o oprire tehnică pentru realimentare de o oră în Emiratele Arabe Unite, timp în care pasagerii vor rămâne în aeronavă.

Prețurile pornesc de la 1123 EUR/persoană, pentru un sejur de 10 nopți cu mic dejun inclus, respectiv 1592 EUR pentru All inclusive

Sezonul de vârf în Phu Quoc este cuprins între octombrie și aprilie, perioadă a sezonului uscat, cu temperaturi de +30–33°C și ape calde de +27–30°C – condiții ideale pentru plajă și explorarea insulei.

Vacanțe în Vietnam fără viză pentru cetățenii români

Un avantaj major pentru turiști este eliminarea necesității vizei. Începând cu 15 august 2025, cetățenii români pot intra în Vietnam pentru sejururi de până la 45 de zile fără viză. Măsura este valabilă până la 14 august 2028 și face parte din programul guvernamental de promovare a turismului.

Resorturi moderne și opțiuni pentru toate preferințele

În Phu Quoc, turiștii pot alege dintr-o varietate de hoteluri de top, majoritatea construite după 2015, fiecare adaptat diferitelor nevoi:

Resorturi de lux premium: JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Melia Vinpearl Phu Quoc, InterСontinental Phu Quoc Long Beach.

Hoteluri de 5* ideale pentru familii: Vinpearl Resort Phu Quoc, Novotel Phu Quoc, Radisson Blu Resort Phu Quoc.

Opțiuni cu All-Inclusive: Best Western Sonasea, Sol by Melia, Movenpick Resort Waverly.

Ofertele sunt disponibile pe site-ul Join UP! și la agențiile partenere.

Experiența Phu Quoc pe scurt, dintr-o privire:

Plaje paradisiace și natură luxuriantă – Peste 20 de plaje spectaculoase, de la vibranta Long Beach la idilica Sao Beach, și un parc național ce acoperă o mare parte din insulă.

Destinație sigură și modernă – Vietnam se clasează pe locul 1 în Asia în ceea ce privește siguranța, conform Global Law and Order Index, iar Phu Quoc beneficiază de o infrastructură turistică excelentă.

Vietnam se clasează pe locul 1 în Asia în ceea ce privește siguranța, conform Global Law and Order Index, iar Phu Quoc beneficiază de o infrastructură turistică excelentă. Atracții unice și divertisment pentru toți – Insula găzduiește cel mai lung teleferic peste mare din lume (Hon Thom Cable Car), parcuri de distracții precum VinWonders și Sun World, dar și piețe de noapte vibrante.

Gastronomie locală savuroasă – O combinație delicioasă de fructe de mare proaspete, condimente vietnameze și ierburi aromatice, de la supa Phở la cafeaua unică cu ou.

Cultură locală autentică – Turiștii pot vizita ferme tradiționale de piper, de nuci de cocos sau de perle, pentru a descoperi produsele renumite ale insulei.

Tur-operatorul internațional Join UP! se numără printre cei mai mari din Europa, cu afaceri globale de peste 400 milioane euro. Peste 6,5 milioane de turiști au ales să meargă în vacanță cu Join UP!, până acum.

Join UP! Romania este un tur operator în plină dezvoltare, fondat în 2022. Acesta oferă pachete turistice care includ de obicei bilete de avion, cazare la hotel și transferuri. Join UP! Romania este reprezentată de o echipă de 35 profesioniști locali și colaborează cu peste 1100 de agenții de turism și agenți din întreaga țară. Sediul companiei este situat în București.

Join UP! Romania operează sub brandul internațional de călătorii Join UP!™, înființat în iunie 2010, și este unul dintre brandurile de top din Ucraina. Entitățile care operează sub marca Join UP!™ sunt prezente în Ucraina, Kazahstan, Estonia, Letonia, Lituania, Moldova, Republica Cehă, Polonia, Slovacia și România. Toate organizațiile care operează sub brandul internațional Join UP!™ sunt parteneri strategici ai companiei aeriene SkyUp™.