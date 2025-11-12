Prima pagină » Comunicate » JTI, pe primul loc în top angajatori din FMCG pe Undelucram.ro

JTI, pe primul loc în top angajatori din FMCG pe Undelucram.ro

JTI se află pe primul loc în Topul Angajatorilor din categoria industriei bunurilor de larg consum (FMCG), realizat de Undelucram.ro, pentru perioada octombrie 2024-2025. În clasamentul general Top 100 cei mai apreciați angajatori Undelucram.ro, compania ocupă locul 6. Topul se bazează exclusiv pe evaluările a mii de angajați, foști angajați sau candidați care au aplicat la poziții vacante din companie.
12 nov. 2025, 11:42, Comunicate

Nota finală pentru poziția în top este stabilită în funcție de evaluarea generală (70%) și evaluările pentru cinci criterii (fiecare cu un procent de 6%), considerate importante de angajați: oportunități de avansare, pachet salarial, timp la birou versus timp liber, management, proceduri și valori.

„După 28 de ani în această companie, pot spune cu toată sinceritatea că nu este doar locul unde mi-am construit cariera, ci și unde am crescut ca om. Am avut șansa de a lucra alături de profesioniști dedicați, de a contribui la proiecte importante și de a vedea cum se schimbă și evoluează o organizație într-un mod sănătos și responsabil. Faptul că am rămas aici aproape trei decenii nu e o întâmplare, ci rezultatul unei relații bazate pe respect reciproc, viziune comună și sprijin constant. Recomand cu căldură această companie oricui își dorește un mediu de lucru profesionist, unde munca este apreciată, iar dezvoltarea personală și cea profesională sunt susținute cu adevărat. Este un loc în care merită să investești ani din viață, și care, la rândul său, investește în tine”, scrie un angajat din Brașov pe undelucrăm.ro.

