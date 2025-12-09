O schimbare tehnologică rară în FMCG: ce a făcut Nestlé în 112 țări într-un timp record

Nestlé a trecut printr-o actualizare majoră a sistemului informatic folosit pentru operațiunile globale. Este prima dintre cele trei etape ale proiectului, iar această fază a implicat peste cincizeci de mii de angajați. Compania spune că totul a fost finalizat în mai puțin de douăzeci de ore, fără perioade lungi de oprirem potrivit unui comunicat transmis de aceștia.

„Construim o companie pregătită pentru viitor, una care funcționează mai inteligent și mai rapid” a transmis Chris Wright, Head of IT și CIO al Nestlé.

Nestlé folosește software SAP din anul două mii și a trecut în cloud în două mii douăzeci și doi. Actualizarea de acum este prezentată ca o etapă necesară pentru a ține pasul cu schimbările din piață și cu așteptările consumatorilor. Compania spune că sistemul unificat îi permite să lanseze mai rapid produse noi și să aibă o imagine clară asupra operațiunilor din toate țările în care activează.

„Odată cu această actualizare obținem capabilități și perspective noi care vor ajuta la scalarea mai rapidă la nivel global a noilor produse” a mai transmis Chris Wright.

Portofoliul global al Nestlé include Nescafé, Kit Kat și Maggi. Compania spune că noile instrumente digitale o vor ajuta să folosească mai bine datele interne și să eficientizeze procesele de la producție până la livrare.

„Go live ul de succes al Nestlé cu SAP S 4 HANA Cloud Private Edition demonstrează cum dimensiunea operațiunilor poate deveni un avantaj strategic pentru inovație” a declarat Thomas Saueressig, membru al Consiliului Executiv SAP SE.

Actualizarea este prezentată și ca un pas necesar pentru integrarea pe scară largă a inteligenței artificiale în activitățile companiei. Nestlé spune că poate analiza date în timp real pentru decizii mai rapide și poate adapta portofoliul de produse în funcție de cererea consumatorilor.