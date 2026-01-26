Județul Timiș a fost reprezentat la „Mica Unire în Bucate”, un eveniment dedicat diversității gastronomice românești

Evenimentul a fost organizat de Cronicari Digitali, în cadrul proiectului „Amintiri Gustoase” și a fost dedicat celebrării diversității culinare românești. Printre invitați s-a numărat și Simona Neumann, directorul Visit Timiș.

„A fost despre comunitate, despre gusturile din toate regiunile României care ne definesc și despre felul în care mâncarea bună ne aduce împreună. Am plecat cu un sentiment de recunoștință și cu bucuria că gastronomia este un limbaj comun care poate conecta oameni, regiuni și destinații”, a declarat Simona Neumann, directorul Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Județului Timiș

Totodată, evenimentul a depășit cadrul unui simplu atelier de gătit, devenind un spațiu de schimb de idei, experiențe și povești culinare, în care participanții au gătit împreună, au împărtășit rețete tradiționale și contemporane și au explorat gusturile care definesc fiecare regiune a țării.

