Prima pagină » Comunicate » Județul Timiș, prezent la cel mai important târg internațional de turism al momentului

Județul Timiș, prezent la cel mai important târg internațional de turism al momentului

La inițiativa Consiliului Județean Timiș, România va fi reprezentată prin mai multe organizații de promovare turistică la Ferien-Messe, deși țara noastră nu participă oficial cu un stand național la ediția din acest an a târgului din Viena.
Județul Timiș, prezent la cel mai important târg internațional de turism al momentului
Mediafax
14 ian. 2026, 17:34, Comunicate

Alături de Asociația Visit Timiș, la eveniment vor participa HORETIM, Consiliul Județean Arad, Visit Oradea și Visit Sibiu.

Participarea județului Timiș la Ferien-Messe Wien are loc în perioada 15–18 ianuarie și va pune accentul pe consolidarea prezenței noastre pe piața turistică din Austria, în special prin promovarea candidaturii Banatului la titlul de Regiune Gastronomică Europeană 2028.

„Prin participarea la Ferien-Messe Wien urmărim să atragem turiști, parteneriate și vizibilitate internațională pentru vestul României. De exemplu, standul Visit Timiș va găzdui un mic-dejun de tip business, dedicat specialiștilor din turism și reprezentanților mass-media internaționale, unde gastronomia va deveni un instrument de dialog și promovare. Chiar dacă România nu are un stand național la această ediție, am ales să fim prezenți printr-un efort comun al administrațiilor și organizațiilor de promovare, pentru a dovedi că putem lucra unitar și profesionist”, a subliniat Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș.

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

De ce este perfect plauzibil ca judecătorul Dacian Dragoș să fie „extras” din componența Curții Constituționale, dar Mihai Busuioc să rămână / Ce este bizar la acest dosar
G4Media
„Austeritatea” lui Bolojan: primarul liberal al Iașiului profită de inițiativele șefului său de partid ca să dea afară angajații care vin „băuți la muncă”. Ce alternative la concedieri au găsit ceilalți primari
Gandul
Gabriela Cristea, în cărți pentru locul lui Cătălin Măruță?! Am aflat TOT ce s-a întâmplat în sediul PRO TV, din decembrie și până acum
Cancan
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport
Cine sunt și ce venituri au președinții Curților de Apel care au sărit în ajutorul Liei Savonea. Soț scăpat de pușcărie, afaceri cu Grindeanu, rude angajate în sistem
Libertatea
Singura ciorbă care îți poate distruge creierul. Ingredientul pe care toți românii îl pun în oală, dar care „prăjește” neuronii
CSID
Arma nouă care „curăță” cerul Ucrainei: A doborât deja 20 de drone
Promotor