Kingston Technology rămâne principalul furnizor de module DRAM în 2024

Kingston Technology Europe Co LLP, o filială a Kingston Technology Company, Inc., lider mondial în produse de memorie și soluții tehnologice, a anunțat că a fost clasată drept cel mai important furnizor de module DRAM din lume, conform celor mai recente clasamente în funcție de venituri realizate de firma de analiză TrendForce. Kingston își menține poziția de lider, având estimată o cotă de piață de 66 %. Potrivit TrendForce, vânzările de module DRAM au crescut cu 7% în 2023, inversând tendința de scădere din anul anterior. Deși ritmul de creștere al veniturilor Kingston a fost mai lent în a doua jumătate a lui 2024, compania a reușit să păstreze o prezență puternică pe piață, în ciuda cererii mai slabe din segmentul de consum.

Conform raportului, primele cinci companii de module de memorie din lume au însumat 81% din vânzările totale în 2024, primele opt reprezentând 83%. Rezultatele au reafirmat dominația Kingston ca lider indiscutabil în producția de module DRAM, având în vedere că furnizorul clasat pe locul al doilea a reprezentat doar 5% din cota totală de piață.

Citeşte comunicatul integral AICI