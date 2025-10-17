Gorenje câștigă distincția de platină în cadrul EcoVadis. Practicile de sustenabilitate ale companiei, în top 1% la nivel global

Standardul de referință pentru sustenabilitate în mediul de afaceri

EcoVadis este una dintre cele mai importante organizații de evaluare a sustenabilității corporative ce analizează din 2007 performanța de mediu, socială și etică a companiilor din lanțurile globale de aprovizionare. Procesul de certificare presupune o analiză detaliată a politicilor, practicilor și performanței fiecărei companii, urmată de o notare și o poziționare atât în raport cu concurenții din industrie, cât și cu toate companiile evaluate. Rigoarea acestui proces face ca EcoVadis să fie considerat cel mai important standard de sustenabilitate în business.

O evoluție constantă în clasamentele de sustenabilitate

Gorenje a primit și în trecut recunoașterea EcoVadis. Compania a obținut medalia de argint în 2023 și 2024, iar eforturile suplimentare din ultimul an i-au adus în 2025 cea mai înaltă distincție, medalia de platină, și cea mai bună poziție comparativ cu principalii competitori din industrie (depășind grupurile BSH și Arcelik).

