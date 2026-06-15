L’ORÉAL GROUPE DEZVĂLUIE VIITORUL FRUMUSEȚII PRIN „ODISEEA FRUMUSEȚII” LA VIVATECH 2026

„Frumusețea este o odisee unică a umanității, profund personală și totuși prin excelență socială”, a declarat Asmita Dubey, Chief Digital and Marketing Officer L’Oréal Groupe. „

„Experiența consumatorilor de beauty trece prin transformări radicale, deoarece modelele LLM devin noua poartă de intrare în universul frumuseții. Mișcându-ne cu viteza culturii și a tehnologiei, vrem să cerem mai mult de la AI. Îl utilizăm pentru a reinventa parcursul de beauty pentru consumatori și marketeri deopotrivă, fie ei oameni sau agenți virtuali, asigurându-ne că brandurile noastre rămân sursa de referință a adevărului în materie de frumusețe.”

„Inovațiile noastre din acest an demonstrează cedevine posibil atunci când peste un secol de expertiză științifică în beauty întâlnește întreaga putere a Tech, a datelor și a AI-ului: de la biotehnologia bazată pe alge și inovațiile LED, până la conceptul de Hair Digital Twins și modelarea predictivă a pielii”, a declarat Barbara Lavernos, Deputy CEO responsabilă de Cercetare, Inovare și Tehnologie în cadrul L’Oréal Groupe. .

„Echipele noastre au intrat într-o nouă etapă captivantă a inovației optimizate prin AI, deschizând noi orizonturi de descoperire și creând soluții și experiențe de beauty de ultimă generație pentru consumatorii din întreaga lume.”

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