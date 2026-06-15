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L’ORÉAL GROUPE DEZVĂLUIE VIITORUL FRUMUSEȚII PRIN „ODISEEA FRUMUSEȚII” LA VIVATECH 2026

L’Oréal Groupe revine la VivaTech, la Paris, între 17 și 20 iunie 2026, marcând a zecea ediție a participării la cel mai important eveniment european de tehnologie. În acest an, compania își va prezenta cele mai noi inovații care valorifică puterea tehnologiei, a datelor și a inteligenței artificiale pentru a modela viitorul frumuseții.
L’ORÉAL GROUPE DEZVĂLUIE VIITORUL FRUMUSEȚII PRIN „ODISEEA FRUMUSEȚII” LA VIVATECH 2026
Mediafax
15 iun. 2026, 17:49, Comunicate
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„Frumusețea este o odisee unică a umanității, profund personală  și totuși prin excelență socială”, a declarat Asmita Dubey, Chief Digital and Marketing Officer LOréal Groupe.

„Experiența consumatorilor de beauty trece prin transformări radicale, deoarece modelele LLM devin noua poartă de intrare în universul frumuseții. Mișcându-ne cu viteza culturii și a tehnologiei, vrem să cerem mai mult de la AI. Îl utilizăm pentru a reinventa parcursul de beauty pentru consumatori și marketeri deopotrivă, fie ei oameni sau agenți virtuali, asigurându-ne că brandurile noastre rămân sursa de referință a adevărului în materie de frumusețe.”

„Inovațiile noastre din acest an demonstrează cedevine posibil atunci când peste un secol de expertiză științifică în beauty întâlnește întreaga putere a Tech, a datelor și a AI-ului: de la biotehnologia bazată pe alge și inovațiile LED, până la conceptul de Hair Digital Twins și modelarea predictivă a pielii”, a declarat Barbara Lavernos, Deputy CEO responsabilă de Cercetare, Inovare și Tehnologie în cadrul LOréal Groupe. .

„Echipele noastre au intrat într-o nouă etapă captivantă a inovației optimizate prin AI, deschizând noi orizonturi de descoperire și creând soluții și experiențe de beauty de ultimă generație pentru consumatorii din întreaga lume.”

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