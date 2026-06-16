L’ORÉAL INVITĂ CONSUMATORII DIN ÎNTREAGA LUME SĂ #JOINTHEREFILLMOVEMENT ÎN CEA MAI AMPLĂ CAMPANIE DE SUSTENABILITATE DIN ISTORIA SA

L’Oréal Groupe, liderul mondial în industria frumuseții, lansează cea de-a treia și cea mai ambițioasă ediție a campaniei globale #JoinTheRefillMovement, care reunește, în România, 4 divizii, 12 mărci și 20 de produse de frumusețe. Aceasta este cea mai cuprinzătoare campanie corporativă de sustenabilitate din istoria Grupului, confirmând că produsele reîncărcarbile nu mai sunt o alegere de nișă, ci alegerea evidentă în industria de beauty.

Sincronizată cu World Refill Day pe 16 iunie, campania din 2026 valorifică elanul edițiilor anterioare, mergând însă mai departe: mai multe branduri se activează pe rețelele de socializare și colaborează mai strâns ca niciodată cu partenerii de retail pentru ca opțiunile de reîncărcare să fie vizibile și ușor accesibile atât în magazine, cât și online.

Cererea consumatorilor pentru soluții de frumusețe sustenabile n-a fost niciodată mai clară. Conform unui sondaj internațional recent realizat de KANTAR, 84% dintre consumatori își doresc să facă alegeri mai responsabile față de mediu. Cu toate acestea, gradul de cunoaștere a soluțiilor de reîncărcare și decalajul dintre intenție și acțiune rămân provocări pe care această campanie le abordează direct: prin creșterea vizibilității, prin răspunsuri la întrebările practice și legate de performanță, dar și prin clarificarea avantajului de preț.

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