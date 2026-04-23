Prima pagină » Comunicate » Luka Modrić transformă standul Gorenje în atracția principală de la EuroCucina 2026

Luka Modrić transformă standul Gorenje în atracția principală de la EuroCucina 2026

Standul Gorenje de la EuroCucina 2026 a fost în centrul atenției în data de 22 aprilie, odată cu prezența ambasadorului de brand, legenda fotbalului, Luka Modrić. Faimosul mijlocaș a adus eleganța și precizia caracteristice de pe teren direct în bucătărie, și a încântat partenerii prezenți la cel mai prestigios târg internațional dedicat expozițiilor de bucătării.
Luka Modrić transformă standul Gorenje în atracția principală de la EuroCucina 2026
Mediafax
23 apr. 2026, 17:24, Comunicate

Evenimentul a creat o platformă puternică pentru Gorenje, care și-a prezentat cele mai recente inovații în materie de produse și viziunea strategică pentru viitor. Prezența lui Luka Modrić alături de Gorenje la EuroCucina este o ilustrare perfectă a valorilor pe care le reprezintă brandul. Cariera lui Luka este o dovadă a dedicării, performanței la cel mai înalt nivel și a importanței unei echipe solide, valori profund ancorate în ADN-ul Gorenje.

Luka Modrić și-a exprimat entuziasmul pentru această colaborare și pentru experiența de la standul Gorenje. Acesta a testat cel mai rapid cuptor de pizza încorporabil, preparând o pizza napoletană perfectă în doar 2 minute, alături de renumitul pizzaiolo italian Vito Iacopelli. Împreună, au creat o pizza specială „Luka”, oferind un moment memorabil participanților.

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

Cererea de ridicare a imunității Dianei Șoșoacă, la votul Comisiei pentru afaceri juridice din Parlamentul European
G4Media
Uniunea ipocriziei! USR își face imagine pe spinarea pacienților. Susține că a corectat o nedreptate, numai că nedreptatea aparține Guvernului Bolojan, din care face parte
Gandul
1.000 lei amendă pentru toți șoferii români care uită acest obiect BANAL acasă. Are valabilitate între 2 și 5 ani
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport
Prima imagine cu bombardierul nuclear B-21 Raider în zbor. „Arma viitorului” menită să asigure supremația SUA în fața Chinei
Libertatea
Descoperirea IREALĂ făcută de un medic în corpul unei femei. A trăit 30 de ani cu obiectul străin: „Migrase și stătea cuminte în plămân”
CSID
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Promotor