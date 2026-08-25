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M.G.T. Educational devine distribuitorul oficial Gardiyan în România

Parteneriatul strategic dintre M.G.T. Educational și Gardiyan are ca obiectiv extinderea prezenței pe piața din România a soluțiilor Gardiyan pentru securitate cibernetică și administrarea centralizată a infrastructurii IT.
M.G.T. Educational devine distribuitorul oficial Gardiyan în România
Mediafax
25 aug. 2026, 11:49, Comunicate
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M.G.T. Educational, distribuitor de tehnologie cu peste 25 de ani de experiență pe piața din România, anunță semnarea unui parteneriat cu Gardiyan System Security Technologies INC., companie internațională de tehnologie specializată în soluții de securitate a sistemelor și management al infrastructurii IT.

În baza acestui acord, M.G.T. Educational devine distribuitorul oficial al soluțiilor Gardiyan în România și va contribui la dezvoltarea brandului pe piața locală prin intermediul rețelei sale de parteneri și reselleri.

Prin includerea Gardiyan în portofoliul său, M.G.T. Educational își extinde oferta de soluții enterprise într-o zonă tot mai importantă pentru companii și instituții: securizarea și administrarea infrastructurilor IT complexe, precum și asigurarea vizibilității asupra acestora.

O singură platformă pentru securitatea și administrarea infrastructurii IT

Gardiyan dezvoltă o platformă unificată pentru securitatea sistemelor și administrarea infrastructurii IT, concepută pentru organizațiile care au nevoie de un nivel sporit de vizibilitate și control asupra infrastructurii digitale. Citeşte comunicatul integral AICI

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