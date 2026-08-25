InventART incheie vara printr-o zi dedicata artei, tehnologiei si inventiei

Pe 29 august, Asociatia Culturala NeoArt incheie seria evenimentelor InventART din aceasta vara cu o zi dedicata artei, tehnologiei, experimentului si ideilor pentru un viitor sustenabil. InventART propune o intâlnire intre patrimoniul tehnic al muzeului si forme contemporane de expresie artistica, prin instalatii multimedia, tehnologii interactive, ateliere si experiente dedicate copiilor si adultilor.

Astfel, pentru câteva ore, muzeul devine un spatiu de explorare in care mecanismele, inventiile si obiectele din colectie intra in dialog cu arta digitala, imaginatia si noile tehnologii. Este locul in care obiectele din muzeu redevin interesante si in care arta explica stiinta pe care am uitat-o.

Editia din 29 august aduce impreuna vernisajul unor noi instalatii multimedia realizate in parteneriat cu Masterul ITPMA – Tehnologii Interactive pentru Arte Performative si Media, ateliere si tururi pentru copii, spectacole interactive si activitati care introduc in program si tema reciclarii si a sustenabilitatii.

Intre 15:00 si 18:00, programul este dedicat in special copiilor si curiozitatii lor

Astfel, dupa-amiaza incepe cu o serie de activitati dedicate copiilor, construite in jurul curiozitatii, experimentului si descoperirii.

InventART – Ateliere si tururi Micii Inventatori ii invita pe cei mici sa descopere muzeul dintr-o perspectiva diferita, prin activitati care ii apropie de inventie, tehnologie si patrimoniul tehnic. Traseul Micii Inventatori transforma vizita la muzeu intr-o experienta interactiva, in care copiii sunt incurajati sa observe, sa puna intrebari si sa descopere povestile din spatele exponatelor.

Yoki Doki – Spectacol de electricitate statica Tesla aduce in program experimente spectaculoase si fenomene electrice prezentate intr-o formula accesibila si atractiva pentru copii.

Tot in cadrul programului pentru cei mici, CanART, atelierul sustinut de Every Can Counts, aduce reciclarea in universul Micilor Inventatori. Pornind de la doza de aluminiu, copiii vor explora prin joaca si creatie ideea de transformare si posibilitatea de a privi un obiect familiar dintr-o perspectiva noua. Atelierul completeaza firesc tema InventART, punând impreuna imaginatia, creativitatea si grija pentru resurse.

De la 18:30 – vernisajul noilor instalatii multimedia

Seara continua cu vernisajul instalatiilor multimedia realizate de Sergiu Ardelean, Mara Olaru si Orsolya Rend. Noile instalatii vor completa expozitia InventART si lucrarile artistilor Alexandru Berceanu, Lorena Cocora, DAI – Dan Adrian Ionescu, RIZI Studio si Aural Eye Studio, extinzând traseul artistic si multimedia pe care publicul il poate descoperi in muzeu.

Prin intermediul tehnologiilor interactive, lucrarile propun noi moduri de a privi obiectele, mecanismele si povestile pastrate in colectiile muzeului si creeaza o punte intre patrimoniul tehnic si limbajele artistice contemporane.

In cadrul evenimentului vor avea loc si doua tururi ghidate, care vor oferi publicului ocazia de a descoperi atât instalatiile artistice, cât si relatia lor cu spatiul si colectiile Muzeului National Tehnic „Dimitrie Leonida”.

Curatoare si coordonatoare: Anca Boeriu si Andreea Sandu

Organizator: Asociatia Culturala Neo Art România

Partener principal: Muzeul National Tehnic „Dimitrie Leonida”

In cadrul: Neo Art Connect

Cofinantat de: Administratia Fondului Cultural National (AFCN)

Muzeul National Tehnic „Dimitrie Leonida”

Str. General Candiano Popescu nr. 2, Parcul Carol

Participarea la evenimente este gratuita

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