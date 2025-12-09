MerchantPro și NETOPIA Payments lansează AI Checkout cu One Click Payment. eCommerce-ul local intră în era plăților agentice.

Prin această lansare, MerchantPro adresează una dintre cele mai sensibile zone din eCommerce: simplificarea și accelerarea plății. În noul flux, utilizatorul plătește prima dată printr-o tranzacție standard, iar cardul este tokenizat în infrastructura NETOPIA Payments. La comenzile ulterioare, plata se finalizează instant, cu un singur click sau chiar în interiorul dialogului cu chatbotul magazinului, dacă utilizatorul este autentificat in cont si are deja cardul salvat.

Integrarea este disponibilă nativ în platforma MerchantPro, fără dezvoltări custom și fără investiții tehnice suplimentare. Pentru mulți comercianți, aceasta reprezintă o democratizare reală a accesului la One Click Payment, un instrument care până acum era accesibil preponderent jucătorilor mari sau magazinelor cu dezvoltări dedicate în zona de plăți.

Citeşte comunicatul integral AICI