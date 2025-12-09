Prima pagină » Comunicate » MerchantPro și NETOPIA Payments lansează AI Checkout cu One Click Payment. eCommerce-ul local intră în era plăților agentice.

MerchantPro și NETOPIA Payments lansează AI Checkout cu One Click Payment. eCommerce-ul local intră în era plăților agentice.

MerchantPro, platforma SaaS de eCommerce folosită de peste 2.000 de magazine online din România, anunță împreună cu NETOPIA Payments lansarea soluției AI Checkout cu One Click Payment, deschizând drumul către plățile agentice în comerțul digital local. Integrarea permite comercianților din ecosistemul MerchantPro să activeze plata one click cu cardul salvat în doar câteva minute, direct din platformă, iar clienții pot finaliza comanda instant, inclusiv direct din conversația cu chatbotul AI dezvoltat de MerchantPro. Astfel, magazinele online care folosesc MerchantPro au acces rapid la o tehnologie până acum rezervată jucătorilor mari și implementărilor custom, marcând un pas important în democratizarea accesului la plata simplificată prin One Click Payment.
MerchantPro și NETOPIA Payments lansează AI Checkout cu One Click Payment. eCommerce-ul local intră în era plăților agentice.
Mediafax
09 dec. 2025, 14:15, Comunicate

Prin această lansare, MerchantPro adresează una dintre cele mai sensibile zone din eCommerce: simplificarea și accelerarea plății. În noul flux, utilizatorul plătește prima dată printr-o tranzacție standard, iar cardul este tokenizat în infrastructura NETOPIA Payments. La comenzile ulterioare, plata se finalizează instant, cu un singur click sau chiar în interiorul dialogului cu chatbotul magazinului, dacă utilizatorul este autentificat in cont si are deja cardul salvat.

Integrarea este disponibilă nativ în platforma MerchantPro, fără dezvoltări custom și fără investiții tehnice suplimentare. Pentru mulți comercianți, aceasta reprezintă o democratizare reală a accesului la One Click Payment, un instrument care până acum era accesibil preponderent jucătorilor mari sau magazinelor cu dezvoltări dedicate în zona de plăți.

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video