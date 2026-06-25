Milestone Systems: XProtect VMS reduce timpul investigațiilor de securitate cu până la 60% și livrează un ROI de 133%, potrivit unui nou studiu

Milestone Systems anunță rezultatele unui nou studiu Total Economic Impact™ (TEI), realizat de Forrester Consulting la solicitarea companiei, care analizează valoarea de business a platformei deschise XProtect VMS. Studiul evidențiază modul în care o platformă modernă de video management poate contribui nu doar la consolidarea securității, ci și la îmbunătățirea operațiunilor zilnice.

Analiza Forrester se bazează pe interviuri cu factori de decizie din organizații care utilizează deja XProtect. Pe baza acestor informații, Forrester a construit o organizație compozită, reprezentativă pentru un client tipic XProtect, pentru a estima impactul financiar și operațional pe o perioadă de trei ani.

Organizația compozită analizată are 2.500 de angajați, între 10 și 15 utilizatori activi XProtect, operează 500 de camere și generează venituri anuale de 600 de milioane de dolari. Modelul arată un randament al investiției de 133% pe trei ani, alături de reduceri importante ale timpului necesar investigațiilor și gestionării probelor.

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