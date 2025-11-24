OLX Group raportează o profitabilitate record, cu o marjă de 49% și o creștere solidă a veniturilor de 22%

Veniturile au crescut cu 22% (17%[1]) față de anul trecut, ajungând la 473 milioane USD, de la 389 milioane USD în primul semestru al anului financiar 2025.

EBITDA ajustat a crescut cu 52% (44%) față de anul trecut, ajungând la 231 milioane USD, cu o creștere a marjei de 10 puncte procentuale, până la 49%.

EBIT ajustat a crescut cu 59% (51%) față de perioada anterioară, până la 205 milioane USD.

„Mă simt mândru să văd cum strategia noastră începe să genereze rezultate consistente. Concentrarea pe categoriile esențiale și extinderea rapidă a soluțiilor noastre AI în întregul business, pentru a îmbunătăți experiența și succesul clienților, ne-au adus progrese vizibile, la doar un an după repoziționarea companiei”, a declarat Christian Gisy, CEO OLX Group. „Deși prioritatea noastră rămâne creșterea organică, achiziția platformei franceze auto La Centrale confirmă că suntem bine poziționați pentru a valorifica oportunități strategice și pentru a ne extinde prezența în Europa de Vest.”

