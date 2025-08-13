PENNY e BFF-ul tău de distracție la Codru Festival 2025

PENNY România este partener oficial la Codru Festival, unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale verii, care va avea loc în perioada 29 – 31 august, în Timișoara. Aflat la cea de-a 5-a ediție, festivalul promite o experiență vibrantă în mijlocul naturii, reunind peste 70.000 de participanți, artiști români și internaționali.

Parteneriatul cu Codru Festival face parte din angajamentul PENNY de a susține proiectele culturale care aduc oamenii împreună și creează conexiuni autentice, prin muzică, relaxare și distracție responsabilă.

Citeşte comunicatul integral la adresa: http://comunicate.mediafax.biz/Pages/Public/Comunicate.aspx?comunicatId=21177