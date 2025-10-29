Piano Therapy marchează 10 ani de activitate printr-o licitație caritabilă și un recital susținut de Alexandra Ușurelu

Evenimentul marchează o ediție aniversară, la 10 ani de la înființarea Asociației Piano Therapy și reunește o comunitate de oameni și branduri care cred în puterea muzicii de a transforma vieți.Piano Heroes devine astfel un simbol al solidarității și al binelui făcut împreună, prin artă, emoție și generozitate.

Fiecare ediție Piano Heroes ne arată cât de mult contează comunitatea, oameni care aleg să dăruiască timp, energie și emoție. Fondurile strânse vor fi direcționate către susținerea ședințelor de piano therapy și a programelor de integrare socială pentru copiii din asociație”, declară Tatiana Dănciulescu, președinta Asociației Piano Therapy și fondatoarea metodei omonime.

