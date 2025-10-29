Prima pagină » Comunicate » Piano Therapy marchează 10 ani de activitate printr-o licitație caritabilă și un recital susținut de Alexandra Ușurelu

Piano Therapy marchează 10 ani de activitate printr-o licitație caritabilă și un recital susținut de Alexandra Ușurelu

Asociația Piano Therapy organizează pe 5 noiembrie 2025, la Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București, evenimentul caritabil „Piano Heroes”, un recital de pian, urmat de o licitație caritabilă, în sprijinul copiilor diagnosticați cu autism. Invitata specială a ediției din acest an este Alexandra Ușurelu, una dintre cele mai sensibile și apreciate voci ale scenei muzicale românești, cunoscută pentru emoția profundă pe care o aduce pe scenă.
Mediafax
29 oct. 2025, 14:21, Comunicate

Evenimentul marchează o ediție aniversară, la 10 ani de la înființarea Asociației Piano Therapy și reunește o comunitate de oameni și branduri care cred în puterea muzicii de a transforma vieți.Piano Heroes devine astfel un simbol al solidarității și al binelui făcut împreună, prin artă, emoție și generozitate.

Fiecare ediție Piano Heroes ne arată cât de mult contează comunitatea, oameni care aleg să dăruiască timp, energie și emoție. Fondurile strânse vor fi direcționate către susținerea ședințelor de piano therapy și a programelor de integrare socială pentru copiii din asociație”, declară Tatiana Dănciulescu, președinta Asociației Piano Therapy și fondatoarea metodei omonime.

