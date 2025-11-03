Premieră inedită la Ateneul Român – un concert-spectacol „cu tâlc”

„De la primul contact cu muzica lui Dan Dediu, mi-a fost clar că pe lângă jocul savant dintre melodie și ritm, aceasta face să apară o savoare proprie snoavelor din popor. Tocmai de aceea, înșiruirea de momente muzicale mi-a dat dorința foarte puternică de a le căuta (și găsi!) un tîlc.

I-am trimis compozitorului Dan Dediu o serie de texte pentru a le alege pe cele pe care le-ar dori să le pună pe muzică. Cu împletirea de momente de virtuozitate pianistică (Valentina Sandu-Dediu și Dan Dediu) cu una vocală (soprana Oana Berbec). De aici a pornit și astfel s-a întrupat concertul-spectacol Tîlcovenii”, explică Gigi Căciuleanu ineditul demers artistic.

