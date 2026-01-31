Primăria Sectorului 5: Un nou parc, prin proiectul „Regenerare Urbană Dealul Arsenalului – Uranus” (P)

Protocolul va fi semnat de Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, în calitate de reprezentant al autorității publice locale, Sectorul 5 urmând să coordoneze implementarea proiectului.

„Este un demers major prin care redăm orașului un spațiu cu o încărcătură istorică uriașă, uitat de prea mult timp”, transmite Primăria Sectorului 5 pe Facebook.

Administrația locală afirmă că proiectul reprezintă un pas major pentru Sectorul 5 și pentru București. Vorbim despre peste 30 de hectare din inima Capitalei, în Sectorul 5, care vor fi transformate într-un spațiu verde, pietonal, accesibil și viu, conectat cu orașul și cu oamenii lui. Sectorul 5 va coordona acest proiect.

„Punem accent pe spații publice de calitate, mobilitate urbană, cultură și memorie istorică. Regenerarea Dealului Arsenalului – Uranus înseamnă mai mult decât urbanism. Înseamnă respect pentru trecut, responsabilitate pentru prezent și viziune pentru viitor”, precizează administrația locală.

Primăria Sectorului 5 anunță că va construi acest parc de la zero, alături de:

– Primăria Municipiului București

– Guvernul României

– Camera Deputaților

– Senatul României

– Academia Română

– Societatea Comercială de Transport cu Metroul București Metrorex SA

– Patriarhia Română

„Nu renunțăm. Nu ne oprim. Împreună reușim să facem imposibilul posibil”, mai transmite Primăria Sectorului 5.

Sursa foto: bucuresti.ro