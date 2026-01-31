Prima pagină » Comunicate » Primăria Sectorului 5: Un nou parc, prin proiectul „Regenerare Urbană Dealul Arsenalului – Uranus” (P)

Consiliul General al Municipiului București a aprobat realizarea protocolului de colaborare între Primăria Municipiului București, Primăria Sectorului 5 și alte instituții centrale pentru pregătirea și realizarea proiectului strategic de interes municipal „Regenerare Urbană Dealul Arsenalului – Uranus”.
Primăria Sectorului 5: Un nou parc, prin proiectul „Regenerare Urbană Dealul Arsenalului – Uranus” (P)
Protocolul va fi semnat de Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, în calitate de reprezentant al autorității publice locale, Sectorul 5 urmând să coordoneze implementarea proiectului.

„Este un demers major prin care redăm orașului un spațiu cu o încărcătură istorică uriașă, uitat de prea mult timp”, transmite Primăria Sectorului 5 pe Facebook.

Administrația locală afirmă că proiectul reprezintă un pas major pentru Sectorul 5 și pentru București. Vorbim despre peste 30 de hectare din inima Capitalei, în Sectorul 5, care vor fi transformate într-un spațiu verde, pietonal, accesibil și viu, conectat cu orașul și cu oamenii lui. Sectorul 5 va coordona acest proiect.

„Punem accent pe spații publice de calitate, mobilitate urbană, cultură și memorie istorică. Regenerarea Dealului Arsenalului – Uranus înseamnă mai mult decât urbanism. Înseamnă respect pentru trecut, responsabilitate pentru prezent și viziune pentru viitor”, precizează administrația locală.

Primăria Sectorului 5 anunță că va construi acest parc de la zero, alături de:
– Primăria Municipiului București
– Guvernul României
– Camera Deputaților
– Senatul României
– Academia Română
– Societatea Comercială de Transport cu Metroul București Metrorex SA
– Patriarhia Română

„Nu renunțăm. Nu ne oprim. Împreună reușim să facem imposibilul posibil”, mai transmite Primăria Sectorului 5.

