Recomandarea săptămânii – Visit Timiș

Așa că, dacă ești în căutarea unor experiențe autentice, Visit Timiș îți recomandă festivalul Ceaunelor de la Giarmata Vii și concursul „Ukadénotu Kutélče” de la Dudeștii Vechi.

Festivalul Ceaunelor de la Giarmata Vii, ediția a VI-a, va avea loc duminică, 5 octombrie, de la ora 13:00, la Căminul Cultural din Giarmata Vii.

Bucătari amatori și profesioniști vor aduce în fața publicului rețete tradiționale și secrete culinare, iar după jurizare fiecare echipă va oferi între 25 și 30 de porții gratuite invitaților. Atmosfera va fi completată de muzică live, jocuri și povești culinare.

