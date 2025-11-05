Rețeaua PENNY România ajunge la 431 de unități, odată cu deschiderea magazinului din Costești

Noul magazin din Costești dispune de o suprafață de vânzare de 858.61 mp și pune la dispoziția clienților 86 locuri de parcare.

Programul magazinului este de luni până sâmbătă între 7:00 și 22:00, iar duminica între 8:00 și 20:00.

Experiența de cumpărături din noile magazine PENNY reflectă angajamentul companiei pentru portofoliul 3RO – produse cu ingredientul principal din România, procesate și ambalate în țară. Clienții găsesc în magazin o zonă extinsă pentru produse proaspete și mărci proprii, cu o semnalizare clară a promoțiilor și categoriilor de produse esențiale. În plus, noul magazin PENNY din Costești oferă soluții convenabile pentru stilul de viață dinamic al clienților, inclusiv o gamă variată de produse ready to eat, semipreparate, precum și opțiuni refrigerate sau congelate.

