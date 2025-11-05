Prima pagină » Comunicate » Rețeaua PENNY România ajunge la 431 de unități, odată cu deschiderea magazinului din Costești

Rețeaua PENNY România ajunge la 431 de unități, odată cu deschiderea magazinului din Costești

PENNY continuă extinderea rețelei sale la nivel național și inaugurează un nou magazin în Costești, județul Argeș, situat pe str. Pieții nr. 13. Astfel, rețeaua PENNY ajunge la 431 de unități la nivel național.
Rețeaua PENNY România ajunge la 431 de unități, odată cu deschiderea magazinului din Costești
Mediafax
05 nov. 2025, 17:50, Comunicate

Noul magazin din Costești dispune de o suprafață de vânzare de 858.61 mp și pune la dispoziția clienților 86 locuri de parcare.

Programul magazinului este de luni până sâmbătă între 7:00 și 22:00, iar duminica între 8:00 și 20:00.

Experiența de cumpărături din noile magazine PENNY reflectă angajamentul companiei pentru portofoliul 3RO – produse cu ingredientul principal din România, procesate și ambalate în țară. Clienții găsesc în magazin o zonă extinsă pentru produse proaspete și mărci proprii, cu o semnalizare clară a promoțiilor și categoriilor de produse esențiale. În plus, noul magazin PENNY din Costești oferă soluții convenabile pentru stilul de viață dinamic al clienților, inclusiv o gamă variată de produse ready to eat, semipreparate, precum și opțiuni refrigerate sau congelate.

Citeşte comunicatul integral AICI