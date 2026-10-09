Comisia Europeană readuce campania „ Beat the Bug ” în Fortnite. Jocul, care va fi lansat pe 9 octombrie 2026, îi încurajează pe jucători să colaboreze pentru a împiedica răspândirea bacteriilor rezistente la antibiotice.

Jucătorii au la dispoziție zece minute de haos tactic pur pentru a construi o zonă de izolare care să împiedice răspândirea bacteriilor. „Beat the Bug” nu conține scene cinematografice care nu pot fi sărite, nici texte lungi și plictisitoare și nici prelegeri plictisitoare. Totul se rezumă la utilizarea instrumentelor de care dispui – precum și a abilităților tale – pentru a preveni răspândirea „bacteriilor” rezistente la antibiotice. Totuși, dacă lipsește un singur panou, mutația câștigă.

„Rezistența la antimicrobiene continuă să reprezinte o amenințare semnificativă la adresa sănătății europenilor”, a declarat Sandra Gallina, directoarea generală pentru sănătate și siguranța alimentară a Comisiei. „Totuși, aceasta este o provocare pe care o abordăm prin măsuri pozitive și proactive, atât la nivel individual, cât și colectiv. „Revenirea campaniei «Beat the Bug» în Fortnite reprezintă o ocazie excelentă de a transmite acest mesaj, de a-i informa în special pe tineri despre modul în care se pot proteja pe ei înșiși și pe cei dragi și, bineînțeles, de a se distra.”

O provocare globală în domeniul sănătății

„Beat the Bug” pune în evidență o problemă urgentă de sănătate la nivel mondial. Antibioticele sunt instrumente puternice, dar sunt eficiente doar împotriva bacteriilor – nu și împotriva virusurilor, cum ar fi cele care provoacă răcelile și gripa. Utilizarea lor în contexte nepotrivite le oferă bacteriilor rezistente mai multe șanse să se răspândească.

Acest lucru are consecințe reale asupra sănătății. Se estimează că rezistența bacteriilor la antimicrobiene (AMR) a fost asociată cu peste 4,7 milioane de decese la nivel mondial în 2021 . S-a constatat că, în 2023, aproximativ una din șase infecții bacteriene confirmate în laborator la nivel mondial era rezistentă la antibiotice . AMR reprezintă o amenințare deosebită pentru cele mai vulnerabile categorii ale societății – de exemplu, persoanele în vârstă, pacienții spitalizați și nou-născuții.

UE consolidează cunoștințele cetățenilor și ale profesioniștilor din domeniul sănătății cu privire la rezistența la antimicrobiene (AMR) – recomandarea recentă a Consiliului privind combaterea AMR printr-o abordare „O singură sănătate” este un bun exemplu în acest sens. „Beat the Bug” face parte din această strategie.

Cooperarea transfrontalieră

AMR nu ține cont de granițe și necesită o coordonare la nivel mondial pentru a fi ținută sub control în mod eficient. În același timp, nu toate statele membre se află la același nivel. De aceea, „Beat the Bug” îi încurajează pe jucătorii din diferite țări să facă echipă și să-și împărtășească cunoștințele.

România, de exemplu, se caracterizează printr-un nivel ridicat de automedicație cu antibiotice și un nivel scăzut de conștientizare. Conform sondajului Eurobarometru , aproximativ 39 % dintre respondenți încă mai cred că antibioticele distrug virusurile. Din acest motiv, este extrem de important să se dezvolte cunoștințe de bază privind antibioticele și să se promoveze consultarea medicală.

Promovarea soluțiilor practice

„Beat the Bug” promovează soluții pentru această problemă de sănătate. Avem la dispoziție instrumente pe care le putem folosi pentru a ne proteja pe noi înșine, pe cei dragi și comunitățile noastre. De exemplu, luați antibiotice numai dacă vi le-a prescris un cadru medical. Dacă nu sunteți sigur cum trebuie să le luați, adresați-vă medicului sau farmacistului. Nu împărțiți niciodată antibioticele și aruncați întotdeauna cu grijă resturile, folosind programele locale specializate în acest sens.

La fel ca în cazul majorității amenințărilor la adresa sănătății, prevenirea este cea mai bună măsură pentru a evita necesitatea administrării de antibiotice. Printre acestea se numără lucruri simple, cum ar fi spălarea mâinilor după folosirea toaletei și înainte de a mânca. Spălați fructele și legumele și folosiți ustensile de bucătărie curate. Rămâneți acasă când sunteți bolnav.

„Beat the Bug” este o ocazie excelentă de a afla mai multe despre rezistența la antimicrobiene (AMR) și despre măsurile preventive pe care le putem lua, distrându-ne în același timp. Sunt puse în joc peste 500 000 de V-Bucks. Regiunea dvs. va reuși să țină sub control mutația sau va permite răspândirea acesteia? Participați la confruntarea, apărați-vă regiunea și împiedicați răspândirea bacteriilor rezistente. Clasamentul va fi înghețat pe 18 noiembrie 2026, cu ocazia Zilei europene de sensibilizare privind utilizarea antibioticelor.

Beat the Bug: https://www.fortnite.com/@virstate/2536-2666-4953

Video Generic teaser:

Horizontal – https://youtu.be/q5bVA2zBm2s

Vertical – https://youtube.com/shorts/Ew5cHURS_G4

Video V-Buck focussed (contest):

Horizontal – https://youtu.be/GFmZ9HGPvxM