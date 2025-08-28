România este în acest moment singura țară a Uniunii Europene care nu beneficiază la nivel național de sprijin în lupta cu infertilitatea

Fertility Europe, organizația-umbrelă care reprezintă pacienții și organizațiile de pacienți din 30 de țări europene, a adresat Prim-ministrului României, Ilie Bolojan, o scrisoare prin care îi solicită respectarea drepturilor reproductive ale cetățenilor români, prin realocarea de fonduri către Programul de Fertilizare in Vitro de la Ministerul Muncii și Familiei.

”În numele acestor familii care nu cer privilegii, ci doar sprijin pentru a deveni părinți, facem un apel ferm către autorități: faceți cea mai bună investiție în viitorul acestei țări și oferiți o șansă reală celor care luptă cu diagnosticul de infertilitate. Suntem conștienți de dificultățile bugetare cu care, din păcate, țara noastră se confruntă în prezent, înțelegem nevoia de a reduce cheltuielile, dar adresăm un mesaj autorităților: nu tăiați de la copii! Austeritatea trece, copiii rămân” a declarat Nicoleta Cristea-Brunel, președinta Asociației SOS Infertilitatea.

