Românii de pretutindeni sărbătoresc astăzi – 3 Iunie – Ziua Internațională de Fetească Regală

Feteasca regală, cel mai cultivat soi nobil românesc, originar din zona Daneș se regăseste in multiple țări ale Europei, a fost denumit printre altele și Fetească de Daneș ( Dünesdörfer Königsast ), Galbenă de Ardeal sau Dănășană. Ea poate fi regăsită in Ungaria sub denumirea de “Királyleányka”, in Austria și Germania “Königliche Mädchentraube” și in multe alte țări europene, și datorită pionierilor replantarii Europei cu viță de vie altoită care au activat la Mediaș la începutul secolului XX, Caspari și Ambrosi.

Citeşte comunicatul integral la adresa: http://comunicate.mediafax.biz/Pages/Public/Comunicate.aspx?comunicatId=20976