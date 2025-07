Marea Britanie ia în considerare limitarea timpului petrecut în fața ecranului la două ore și instituirea unui program de restricții pentru copii

Peter Kyle a afirmat că este îngrijorat de „timpul total petrecut de copii pe aceste aplicații”, precum și de conținutul pe care îl vizualizează.

După întâlniri cu angajați actuali și foști ai companiilor de tehnologie, se ia în considerare serios o limită de două ore per platformă. S-a discutat și despre o restricție de acces pe timp de noapte sau în timpul orelor de școală.

Se înțelege că, odată ce au atins limita, copiii nu vor mai putea accesa aplicații precum TikTok sau Snapchat, în loc să li se reamintească doar cât timp au petrecut pe ecran, potrivit SkyNews.

Când se ia decizia finală

Un anunț privind timpul petrecut în fața ecranului este așteptat în această toamnă.

Kyle a declarat: „Voi face un anunț cu privire la aceste aspecte în viitorul apropiat. Dar analizez cu mare atenție timpul total pe care copiii îl petrec pe aceste aplicații.

Cred că unii părinți se simt puțin neputincioși în ceea ce privește modul în care pot face ca copiii lor să fie mai sănătoși online.

Cred că unii copii simt că, uneori, interacțiunea cu aplicațiile generează un comportament atât de compulsiv, încât au nevoie de ajutor pentru a-și controla viața online, iar acestea sunt aspecte pe care le analizez cu mare atenție.

Vorbim mult despre o copilărie sănătoasă offline. Trebuie să facem același lucru și online. Cred că somnul este foarte important, iar capacitatea de a se concentra asupra studiului este foarte importantă”.

El a adăugat că dorește să împiedice copiii să petreacă ore întregi urmărind conținut care „nu este ilegal, dar este nesănătos, utilizarea excesivă a unora dintre aceste aplicații”.

Legea privind siguranța online din 2023

Secretarul pentru tehnologie este în proces de implementare a Legii privind siguranța online din 2023, adoptată de guvernul anterior.

Începând de vineri, toate platformele trebuie să introducă măsuri de protecție mai stricte pentru copiii online, inclusiv o cerință legală ca toate site-urile pornografice accesate în Regatul Unit să dispună de un sistem eficient de verificare a vârstei, cum ar fi estimarea vârstei faciale sau verificarea actelor de identitate.

Kyle a adăugat: „Nu vreau doar să se stabilească un nivel de bază la care copiii să nu fie exploatați și afectați din punct de vedere penal, asta nu ar trebui să fie limita aspirațiilor noastre. Limita aspirațiilor noastre ar trebui să fie o experiență sănătoasă”.

Deputata laburistă Lola McEvoy, care a organizat grupul de discuții, a declarat: „Știam că lucrurile stau rău online pentru copii și tineri, dar mărturiile lor au revelat amploarea conținutului explicit, deranjant și toxic care este acum norma.

Modul în care au articulat schimbările pe care doreau să le vadă a fost excelent și au făcut orașul nostru și generația lor mândre”.

Tiktok, Pinterest, Meta și Snapchat au fost contactate pentru comentarii, dar niciuna nu a furnizat o declarație oficială. Companiile au conturi pentru minori sub 16 ani cu control parental, iar unele au setat mementouri pentru timpul petrecut în fața ecranului.

TikTok are o limită de timp de utilizare zilnică de 60 de minute pentru persoanele sub 18 ani, după care acestea trebuie să introducă o parolă pentru a continua, și un memento pentru a opri aplicația la ora 22:00. Compania afirmă că acest lucru are scopul de a susține o relație sănătoasă cu timpul petrecut în fața ecranului.

Pinterest a susținut politicile de interzicere a telefoanelor în școli, în SUA și Canada, și afirmă că intenționează să extindă această măsură și în alte țări.