Senior Software susține digitalizarea proceselor de producție ale companiei DIANA, specializată în procesarea cărnii

Producătorul român de carne și preparate din carne DIANA integrează într-un singur lanț operațional activitățile de abatorizare, procesare, producție și distribuție. Compania operează abatorul și fabrica de mezeluri din județul Vâlcea și dispune de o capacitate de ambalare de până la 240 de tone de produse preparate pe săptămână. Activitatea presupune gestionarea materiilor prime și a produselor perisabile, urmărirea loturilor și a termenelor de valabilitate, precum și procesarea articolelor cu greutate variabilă.

Pentru a susține această complexitate operațională, DIANA a implementat SeniorXRP și WMS, integrate cu sistemul specializat utilizat în producție. Integrarea datelor din producție cu zona operațională și financiară îi permite societății să actualizeze în câteva minute informațiile privind consumurile, recepțiile și stocurile. În același timp, imaginea contabilă a stocurilor se actualizează odată cu fiecare tranzacție, reducând necesarul de centralizări și prelucrări manuale.

În urma implementării, DIANA beneficiază de:

Trasabilitate corelată între producție, depozit și livrare

corelată între producție, depozit și livrare Date din producție disponibile în aproximativ 2-3 minute

Vizibilitate asupra consumurilor și cantităţile realizate

asupra consumurilor și cantităţile realizate Necesar de producție corelat cu stocurile și comenzile

Actualizarea impactului financiar odată cu mișcările din producție

„Pentru management, este esențial să avem o imagine actualizată asupra producției și a modului în care aceasta se reflectă în stocuri și în zona financiară. Putem urmări în același circuit comenzile, materiile prime disponibile, mișcările din producție, produsele finite și impactul financiar. Accesul departamentelor la aceleași informații ne permite să luăm mai rapid decizii privind aprovizionarea, prioritățile de producție și alocarea stocurilor.” a declarat Ștefan Poenaru, Director IT – DIANA.

Prin SeniorXRP, vânzările, stocurile disponibile și comenzile de achiziție pot fi analizate în același flux informațional, astfel încât necesarul de producție să fie stabilit în funcție de cerere și disponibilitatea materiilor prime.

Planificarea și execuția producției se realizează în sistemul specializat VIF. După derularea procesului de producție, datele privind consumurile de materii prime și recepțiile de produse finite sunt înregistrate în VIF și transmise către SeniorXRP, unde devin disponibile în câteva minute. Compania poate urmări astfel mișcările de stoc generate de producție, având o imagine actualizată asupra materiilor prime consumate, producției realizate și stocurilor rezultate. Citeşte comunicatul integral AICI