SGS anunță achiziția Fulcrum Robotics din Australia

Această achiziție consolidează capacitățile SGS în Australia și este perfect aliniată cu Strategia 27 – Accelerarea creșterii, consolidarea încrederii. Ea susține agenda de sustenabilitate și inovare a Grupului prin adoptarea unor tehnologii avansate care să contribuie la reducerea riscurilor, să minimizeze impactul asupra mediului și să îmbunătățească eficiența operațională.

Echipa Fulcrum, formată din 16 experți, va deveni de acum parte a SGS, întărind și mai mult expertiza tehnică și prezența locală a Grupului în Australia. Integrarea lor subliniază angajamentul SGS față de îmbinarea inovației locale cu expertiza globală pentru a putea răspunde nevoilor clienților și pentru a stimula progresul în materie de sustenabilitate, siguranță și excelență operațională.

