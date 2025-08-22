SGS, finalistă pentru premiul Reuters privind excelența în raportarea sustenabilității

Această categorie de premii onorează companiile care nu doar că își aliniază strategiile de afaceri la reglementările aflate în continuă evoluție privind sustenabilitatea, ci și transformă raportarea corporativă de sustenabilitate într-un instrument strategic pentru transparență, responsabilitate și impact pe termen lung.

Nominalizarea SGS reflectă aprecierea arătată implicării companiei în a depăși cerințele de conformitate și în a utiliza datele de sustenabilitate pentru a comunica cât mai clar, ca fundament pentru viitoarele decizii și sursă generatoare de valoare adăugată. Această recunoaștere reflectă angajamentul constant al SGS de a promova modele de afaceri sustenabile și de a contribui activ la tranziția către un viitor cu emisii net-zero.

