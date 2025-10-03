SGS – Sponsor principal al 44west

SGS, lider mondial în domeniul testării, inspecției și certificării, anunță cu entuziasm susținerea ca sponsor principal al 44west, o echipă elvețiană de canotaj din Zug – localitate care va găzdui în curând sediul central global al companiei – care-și propune să doboare recordul traversării Atlanticului, demonstrând ce poți realiza atunci când încrederea, performanța, munca în echipă și sustenabilitatea se unesc.

Concurând sub sloganul „Vâslim pentru biodiversitate”, echipajul încearcă să doboare recordul folosind acest demers ca pe o platformă pentru schimbare. Prin soluțiile noastre Impact Now for Sustainability, contribuim la convertirea acestui mesaj în acțiuni măsurabile, inclusiv prin colaborarea cu rrreefs, o organizație elvețiană care și-a propus să restabilească și să regenereze recifele de corali folosind tehnologii inovatoare, știință, artă și materiale ecologice.

Citeşte comunicatul integral AICI