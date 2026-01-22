Prima pagină » Comunicate » SkyShowtime prezintă atracțiile lunii februarie

SkyShowtime prezintă atracțiile lunii februarie

Titluri disponibile pentru vizionare din februarie
SkyShowtime prezintă atracțiile lunii februarie
Mediafax
22 ian. 2026, 15:46
Premiere seriale
PONIES
Sezonul: 1 Episoade: 8
Primele două episoade sunt disponibile pentru vizionare în exclusivitate pe SkyShowtime din 30 ianuarie, iar restul apar săptămânal.
Moscova, 1977. Două „PONIES” (termen folosit în limbajul serviciilor secrete pentru „persoane fără interes”) lucrează în anonimat ca secretare la Ambasada Americană. Totul se schimbă atunci când soții lor sunt uciși în circumstanțe misterioase pe teritoriul URSS, iar cele două femei devin agente CIA. Bea (Emilia Clarke) este o tânără cu o educație remarcabilă, vorbitoare de rusă și fiica unor imigranți sovietici. Colega ei, Twila (Haley Lu Richardson), vine dintr-un orășel mic și este la fel de directă pe cât este de curajoasă. Împreună, cele două lucrează pentru a dezvălui o vastă conspirație din perioada Războiului Rece și pentru a rezolva misterul care le-a transformat, de la bun început, în văduve.

