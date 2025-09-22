SkyShowtime prezintă trailerul plin de suspans și posterul oficial pentru serialul The Iris Affair, cu Niamh Algar și Tom Hollander

Vizualizează trailerul: Aici

Astăzi, SkyShowtime a lansat trailerul oficial și posterul pentru mult așteptatul serial The Iris Affair, un thriller cinematografic tensionat, în care două minți sclipitoare se confruntă într-un joc mortal de-a v-ați ascunselea prin Italia.

Trailerul oferă o incursiune captivantă în serialul format din opt episoade, care va fi disponibil pentru vizionare în exclusivitate pe SkyShowtime în România mai târziu în acest an. Povestea o urmărește pe geniala și misterioasa Iris Nixon (Algar) pe măsură ce rezolvă o serie de puzzle-uri online complexe și ajunge într-o piață din Florența, unde îl întâlnește pe carismaticul antreprenor Cameron Beck (Hollander). Acesta o invită să lucreze alături de el pentru a descifra un dispozitiv tehnologic strict secret și extrem de puternic.

