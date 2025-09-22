Prima pagină » Comunicate » SkyShowtime prezintă trailerul plin de suspans și posterul oficial pentru serialul The Iris Affair, cu Niamh Algar și Tom Hollander

SkyShowtime prezintă trailerul plin de suspans și posterul oficial pentru serialul The Iris Affair, cu Niamh Algar și Tom Hollander

De la Neil Cross, creatorul aclamat al serialului Luther, noua serie formată din opt episoade, cu Niamh Algar, Tom Hollander, Kristofer Hivju și mulți alții, va avea premiera în România pe SkyShowtime anul acesta
SkyShowtime prezintă trailerul plin de suspans și posterul oficial pentru serialul The Iris Affair, cu Niamh Algar și Tom Hollander
Mediafax
22 sept. 2025, 13:02, Comunicate

Vizualizează trailerul: Aici

Astăzi, SkyShowtime a lansat trailerul oficial și posterul pentru mult așteptatul serial The Iris Affair, un thriller cinematografic tensionat, în care două minți sclipitoare se confruntă într-un joc mortal de-a v-ați ascunselea prin Italia.

Trailerul oferă o incursiune captivantă în serialul format din opt episoade, care va fi disponibil pentru vizionare în exclusivitate pe SkyShowtime în România mai târziu în acest an. Povestea o urmărește pe geniala și misterioasa Iris Nixon (Algar) pe măsură ce rezolvă o serie de puzzle-uri online complexe și ajunge într-o piață din Florența, unde îl întâlnește pe carismaticul antreprenor Cameron Beck (Hollander). Acesta o invită să lucreze alături de el pentru a descifra un dispozitiv tehnologic strict secret și extrem de puternic.

Citeşte comunicatul integral la adresa: http://comunicate.mediafax.biz/Pages/Public/Comunicate.aspx?comunicatId=21281