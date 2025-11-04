Prima pagină » Comunicate » Somfy își consolidează echipa de conducere din Europa de Est prin numirea Małgorzatei Jasińska în funcția de Managing Director

Somfy își consolidează echipa de conducere din Europa de Est prin numirea Małgorzatei Jasińska în funcția de Managing Director

Somfy, lider global în soluții de automatizare pentru locuințe și clădiri, anunță numirea Małgorzatei Jasińska în funcția de Managing Director pentru Europa de Est. Małgorzata va coordona din Varșovia operațiunile regionale și va raporta direct către conducerea Grupului Somfy.
04 nov. 2025, 18:41, Comunicate

Cu o experiență de peste 20 de ani în marketing internațional și leadership strategic, Małgorzata Jasińska a condus inițiative majore de dezvoltare și transformare în organizații globale. Începând cu anul 2024, în rolul său de Marketing Director pentru zona de afaceri Europa de Est, a avut o contribuție esențială la repoziționarea Somfy în regiune, la consolidarea colaborării dintre piețele locale și la promovarea unei culturi organizaționale axate pe inovație și performanță.

Europa de Est — un pilon strategic în viziunea Somfy

Regiunea devine tot mai mult o piață strategică, obiectivul Somfy fiind acela de a consolida piețele locale prin soluții inteligente, cu valoare adăugată, menite să îmbunătățească confortul consumatorilor, eficiența energetică și calitatea vieții.

