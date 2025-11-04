Somfy își consolidează echipa de conducere din Europa de Est prin numirea Małgorzatei Jasińska în funcția de Managing Director

Cu o experiență de peste 20 de ani în marketing internațional și leadership strategic, Małgorzata Jasińska a condus inițiative majore de dezvoltare și transformare în organizații globale. Începând cu anul 2024, în rolul său de Marketing Director pentru zona de afaceri Europa de Est, a avut o contribuție esențială la repoziționarea Somfy în regiune, la consolidarea colaborării dintre piețele locale și la promovarea unei culturi organizaționale axate pe inovație și performanță.

Europa de Est — un pilon strategic în viziunea Somfy

Regiunea devine tot mai mult o piață strategică, obiectivul Somfy fiind acela de a consolida piețele locale prin soluții inteligente, cu valoare adăugată, menite să îmbunătățească confortul consumatorilor, eficiența energetică și calitatea vieții.

