Synology anunță disponibilitatea în România a noului NAS DiskStation DS225+, un sistem de stocare compact cu 2 bay-uri. Având dimensiuni reduse și performanțe solide, acest model este potrivit atât pentru acasă cât și pentru companii mici.
Synology® DiskStation® DS225+ este disponibil în România
Mediafax
19 aug. 2025, 15:27, Comunicate

„Conceput pentru echipe și birouri mici, DS225+ este soluția ideală pentru sincronizarea rapidă cu sediile centrale”, a declarat Peggy Weng, Product Manager la Synology Inc. „Funcțiile sale de sincronizare permit integrarea imediată în infrastructurile existente.”

DS225+ suportă până la 40 TB capacitate brută de stocare atunci când este echipat cu unități de 20 TB. Pentru conectivitate rapidă, dispozitivul include un port 2,5 GbE și un port RJ-45 de 1 GbE.

