Synology® DiskStation® DS225+ este disponibil în România

„Conceput pentru echipe și birouri mici, DS225+ este soluția ideală pentru sincronizarea rapidă cu sediile centrale”, a declarat Peggy Weng, Product Manager la Synology Inc. „Funcțiile sale de sincronizare permit integrarea imediată în infrastructurile existente.”

DS225+ suportă până la 40 TB capacitate brută de stocare atunci când este echipat cu unități de 20 TB. Pentru conectivitate rapidă, dispozitivul include un port 2,5 GbE și un port RJ-45 de 1 GbE.

Citeşte comunicatul integral la adresa: http://comunicate.mediafax.biz/Pages/Public/Comunicate.aspx?comunicatId=21193