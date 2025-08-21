Synology, menționată în raportul Gartner™ Voice of the Customer 2025 pentru Primary Storage Platforms

Compania își exprimă recunoștința față de clienții din întreaga lume pentru încrederea acordată produselor și serviciilor Synology.

„Le mulțumim clienților noștri din întreaga lume pentru că recunosc valoarea pe care Synology o aduce,” a declarat Philip Wong, CEO și Chairman al Synology. „Obiectivul nostru a fost mereu să depășim granițele stocării tradiționale și să oferim soluții sigure și integrate de gestionare a datelor, care să le permită utilizatorilor să își abordeze provocările legate de date cu încredere și ușurință.”

