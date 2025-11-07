TârgO5 @ Evenimento5: haine cu poveste, socializare și stil, în inima Bucureștiului

Sub mesajul „Vindem comorile din dulap”, evenimentul îi invită pe vizitatori la un weekend boem, în care hainele devin pretext pentru socializare, timp de calitate și schimb de idei. Într-un decor cu vedere spre Cișmigiu, târgul adună pasionați de modă responsabilă, colecționari de piese vintage, designeri locali și oameni care cred în valoarea unui consum atent și autentic.

Preloved cu stil, design românesc și inspirație locală

Ediția din această toamnă aduce, pe lângă selecția variată de piese preloved și două nume care completează perfect atmosfera evenimentului: PNK, brand românesc de modă contemporană, și Mirela Bucovicean, fondatoarea platformei Molecule F, recunoscută pentru contribuția sa la dezvoltarea designului românesc și susținerea creativității locale. Prezența lor aduce un plus de rafinament și inspirație, consolidând legătura dintre comunitate, stil și responsabilitate în alegerile de zi cu zi.

Citeşte comunicatul integral AICI