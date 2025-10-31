Prima pagină » Comunicate » Tempini Solutions a redus cu 40% timpul de procesare a comenzilor, cu ajutorul sistemelor integrate de la Senior Software

Furnizorul de materiale premium pentru design interior și exterior, Tempini Solutions, procesează comenzile într-un timp scurt și cu acuratețe maximă, datorită soluțiilor moderne de la Senior Software. În urma utilizării sistemelor de management integrat al afacerii, compania a obținut control deplin asupra stocurilor, o mai bună gestionare a resurselor și acces rapid la date critice.
Tempini Solutions a redus cu 40% timpul de procesare a comenzilor, cu ajutorul sistemelor integrate de la Senior Software
Mediafax
31 oct. 2025, 18:50, Comunicate

Tempini Solutions, una dintre cele mai longevive companii din domeniul ceramicii, și-a optimizat fluxurile operaționale utilizând tehnologii de ultimă generație, puse la dispoziție de Senior Software. Datorită legăturilor dintre sisteme, activitatea societății a fost transformată complet, distribuitorul trecând de la pix și hârtie la procese automatizate și conectate.

Compania, a cărei cifră de afaceri este de circa 34 de milioane RON, a obținut vizibilitate sporită și un control mai bun asupra resurselor și operațiunilor din cele 3 depozite si 2 showroomuri pe care le gestionează. Având la dispoziție sistemul WMS pentru managementul depozitelor, Tempini Solutions beneficiază de o viteză mai mare de lucru, trasabilitate completă asupra mărfurilor și o reducere semnificativă a erorilor operaționale. Totodată, acuratețea stocurilor a crescut cu peste 99%.

