Tempini Solutions a redus cu 40% timpul de procesare a comenzilor, cu ajutorul sistemelor integrate de la Senior Software

Tempini Solutions, una dintre cele mai longevive companii din domeniul ceramicii, și-a optimizat fluxurile operaționale utilizând tehnologii de ultimă generație, puse la dispoziție de Senior Software. Datorită legăturilor dintre sisteme, activitatea societății a fost transformată complet, distribuitorul trecând de la pix și hârtie la procese automatizate și conectate.

Compania, a cărei cifră de afaceri este de circa 34 de milioane RON, a obținut vizibilitate sporită și un control mai bun asupra resurselor și operațiunilor din cele 3 depozite si 2 showroomuri pe care le gestionează. Având la dispoziție sistemul WMS pentru managementul depozitelor, Tempini Solutions beneficiază de o viteză mai mare de lucru, trasabilitate completă asupra mărfurilor și o reducere semnificativă a erorilor operaționale. Totodată, acuratețea stocurilor a crescut cu peste 99%.

Citeşte comunicatul integral AICI