Trust prezintă Raportul de Impact 2024–2025: progrese consistente în sustenabilitate, ergonomie și guvernanță

„Anul acesta a adus progrese semnificative pentru Trust, alături de noi provocări care ne motivează să mergem și mai departe”, spune Dorothee de Backer, Head of Product. „Nu ne propunem doar să îndeplinim așteptările privind sustenabilitatea, ci să le depășim, prin produse, ambalaje, calitate și confort. Aceasta este mentalitatea care va defini următoarea etapă a călătoriei noastre.”

EcoVadis Gold – pentru al treilea an la rând

În martie 2025, Trust a primit, pentru a treia oară consecutiv, medalia de aur EcoVadis. Compania se află astfel în top 5% dintre toate organizațiile evaluate în ultimele 12 luni și în top 2% la nivelul industriei de distribuție IT. Păstrarea acestei distincții reflectă continuitatea practicilor de afaceri responsabile, într-un context în care criteriile EcoVadis devin tot mai stricte de la an la an.

