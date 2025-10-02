Țuca Zbârcea & Asociații a asistat Vodafone România în achiziția Telekom România Mobile Communications

Procesul face parte dintr-un acord complex, în valoare totală (enterprise value) de 70 milioane de euro, prin care Vodafone România a preluat de la OTE acțiunile deținute în Telekom România Mobile Communications, iar businessul de prepaid și anumite active ale Telekom România Mobile Communications au fost transferate către DIGI România.

Vodafone România a încheiat o tranzacție de referință prin achiziționarea pachetului de acțiuni deținut de OTE în Telekom România Mobile Communications, pentru suma de aproximativ 30 milioane de euro. Prin această achiziție, Vodafone România își consolidează poziția pe piața din România. Cele două companii vor continua să funcționeze ca entități juridice separate, dar parte din același grup, până la finalizarea procesului de fuziune, estimată a avea loc în cursul anului 2026.

