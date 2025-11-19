Unior Tepid – Participare la Demo Metal, ediția 11–13.11.2025

O componentă esențială a ofertei este soluția multibrand: Unior Tepid reprezintă în România, ca unic canal de intrare, producători de renume internațional care acoperă cele cinci grupe mari de uneltar. Printre aceștia se numără Unior (scule de mână), Diager (burghie pentru beton), Wilpu (pânze pentru fierăstraie pendulare și de tip sabie), Irega (chei reglabile), Pilana (fierăstraie), Heidenpeter (poansoane standard și speciale), Tome Feteira (pile și fierăstraie), Tivoly (scule așchietoare), precum și alte branduri consacrate.

În portofoliu se regăsesc și scule pentru lemn din Republica Cehă – rindele, maiuri pentru tâmplărie, alte scule de tâmplărie –, precum și rulete și metri de lemn. O altă caracteristică importantă este brandul propriu, Kronus, prezent de aproximativ 15 ani în România și protejat atât la nivel național, cât și internațional.

