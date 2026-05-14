Vetro Design își extinde vânzările B2B prin integrarea platformei Trada.ro, de la Senior Software

Vetro Design, distribuitor de produse medicale, de laborator, medico-dentare, veterinare, de înfrumusețare și igienă, își accelerează vânzările B2B prin integrarea platformei Trada în ecosistemul digital integrat dezvoltat alături de Senior Software.
Mediafax
14 mai 2026, 16:40
În strategia de dezvoltare a vânzărilor B2B, una dintre prioritățile Vetro Design a fost identificarea unui model comercial care să permită accesul la clienți noi, fără presiune suplimentară asupra operațiunilor interne. Pentru o companie cu peste 7.000 mp de spațiu de depozitare și o infrastructură logistică dedicată importului și distribuției, era important ca un astfel de canal complementar de vânzare să poată fi conectat rapid la procesele existente și administrat eficient.

Vetro Design a integrat Trada.ro, platforma dezvoltată de Senior Software, pentru a susține accesul mai rapid la clienți B2B noi și pentru a extinde vânzările printr-un model comercial conectat direct la infrastructura digitală deja utilizată. În acest ecosistem furnizat de Senior Software, SeniorERP susține administrarea fluxurilor comerciale și operaționale, WMS optimizează activitățile din depozit, iar SeniorVisualBI oferă vizibilitate asupra indicatorilor relevanți pentru monitorizarea performanței.

